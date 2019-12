Quiero que me lo devuelvan: Ofrece su auto para recuperar a su perro

Argentina.- Un joven llamado Carlos Quiroga, quien vive en la localidad de Hilario Ascasubi, al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, conmovió al anunciar que ofrece su carro como recompensa para recuperar a su perro.

Su amigo es un can llamado ‘Falucho’, a quien le tiene un profundo cariño que no dudó en poner como premio el vehículo que utiliza diario para ir al trabajo, un viejo Volkswagen Gol GL.

En una entrevista para Telefe Bahía, Carlos comentó que ‘Falucho’ despareció de la puerta de su casa entre las nueve y diez de la noche.

A Felucho lo crié desde muy chico con una mamadera, dándole leche porque se lo sacaron a la madre. Me lo regaló mi papá cuando él tenía apenas 39 días de nacido”.

El joven Carlos comentó a la cadena que su mascota no tiene precio, pues es parte de su familia.

Él vale mucho más que un auto. Es un regalo y lo aprecio un montón. El vehículo es lo único realmente de valor que tengo para dar porque no tengo efectivo”.

No puede ser que haya tanta maldad y que uno tenga que pagar por lo de uno mismo. Me hicieron mucho daño robándomelo. Lo único que quiero es llegar a él y que me lo devuelvan”.