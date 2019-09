Recién graduado mató a su padre porque le bajó la cantidad de manutención

Estados Unidos.- Thomas Gilbert Jr. fue sentenciado a 30 años de prisión luego de matar a su papá porque le redujo la cantidad de manutención que le daba semanalmente.

El crimen ocurrió en 2015, pero esta semana fue finalmente sentenciado el joven que en aquel entonces tenía 30 años y era recién graduado en Economía pero sin empleo.

Según CNN, el joven mató a su padre Thomas Sr., horas después de que le redujera la cantidad de manutención que le daba. De mil dólares por semana, ahora recibiría solamente 300.

El joven tomó un arma y le disparó en la cabeza a su padre.

Los abogados que defendieron al joven no desestimaron el crimen, pero afirmaron que no era culpable por razón de locura. Este delito no se concretó, pero el jurado si lo condenó por asesinato en segundo grado, posesión criminal de un arma en segundo grado.

En el juicio, la esposa de la víctima, Shelley Gilbert, pidió que el joven "recibiera una sentencia lo más ligera posible".

