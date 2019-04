Regidora ebria atropella a joven y amenaza con 'armar bronca'

Chiapas.- A través de redes sociales se ha viralizado el video que muestra cuando la regidora del PRI en Chicomuselo, municipio ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, Mónica Ramírez, asegura que el motociclista al que atropelló “se le metió en el carril”.

Aparentemente ebria, la regidora priísta amenaza en varias ocasiones con que tiene “gente" trabajando (en el ayuntamiento). El ‘inge’ Raúl es mi gente, que yo trabajé con él, de acuerdo a los portales de noticias Reporte Indigo y El Universal.

Incluso mencionó que podía armar “una gran bronca”, si pretendían arrestarla, según el portal de noticias Tribuna.

Sin embargo, los elementos de Tránsito aseguraron que en ningún momento, la estaban presionado para hacer otra cosa, sino transmitir la petición que hizo el joven que fue arrollado por la regidora, que era que le pagaran los daños en la motocicleta y cubriera los gastos de curación y medicinas.

Ramírez respondió que la culpa era del joven motociclista.

Legalmente y sinceramente la culpa la tiene él (el motociclista). El hizo un ‘pedo’, porque se me metió y yo creo que te molestaría sinceramente que de la nada vienes manejando y se te mete alguien, p... y vienes a ver que ya le diste un v..., cuando realmente no es así”.

Desgraciadamente la ley no es… ya le frené y ya le di el p..., pero sinceramente yo lo pago. Eso no me interesa. Ahora yo lo hago. Ahorita lo hago, pero sinceramente allá está Johny…”.