"Regresa a África", mujer recibe un botellazo e insultos racistas mientras se ejercitaba

Estados Unidos.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer arroja una botella y grita insultos raciales hacía una mujer afroamericana que hacía ejercicio en la calle.

El ataque se registró en Nueva York, Estados Unidos, cuando una mujer identificada como Lorena Delaguna, de 53 años, le tiró una botella de vidrio a Tiffany Johnson y posteriormente la insultó.

Según información del medio local New York Post, la mujer fue arrestada y enfrenta cargos de acoso y crimen de odio.

Es un crimen de odio. No es aceptable. Ella tiene que ser responsabilizada por su comportamiento”, comentó Tiffany Johnson.

Johnson expresó que al principio pensó que su atacante la había confundido con otra persona, pero luego se dio cuenta de que "podía ver el color de mi piel y reaccionó a eso".

Me alegro de que el video saliera a la luz, así que, con suerte, no le hará esto a nadie más… La gente no debería tener que lidiar con ese tipo de comportamiento", finalizó Johnson.