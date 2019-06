'Respiro, sí, pero ya no vivo': Noa Photoven despidiéndose antes de morir

Holanda.- La joven que pidió ser candidata para la eutanasia y ser rechazada, murió el domingo pasado a los 17 años en casa de sus padres.

Noa Pothoven fue víctima de abuso sexual cuando tenía 11 y 14 años, el primero en una fiesta escolar y el segundo en una de las calles de la ciudad de Elderverld y desde ese entonces, Noa había tenido que enfrentar el trauma que eso le provocó, comenzó a padecer depresión severa y a sufrir de anorexia, por lo que durante muchos años fue tratada en diferentes clínicas especializadas, ya que en varias ocasiones había intentado quitarse la vida.

La joven escribió un libro titulado “Ganando o perdiendo” y relataba lo que era para ella vivir con eso y lo difícil que le había resultado cada día continuar con su vida desde que ese trauma marcó no solo su vida, sino también su cuerpo.

A sus 16 años, Noa acudió a una clínica llamada La Haya para saber si podía ser considerada para la eutanasia o el suicidio asistido, pero para ella, el que le dijeran que no, había quebrantado su esperanza de ponerle fin a su vida para dejar de sufrir por lo que tuvo que vivir desde pequeña.

Consideran que soy demasiado joven para morir. Piensan que debería terminar mi tratamiento de trauma y que mi cerebro primero debe estar completamente desarrollado. Eso sería hasta que cumpla los 21 años. Esto me quebró, porque no puedo esperar tanto", explicó.

Para Noa le era muy difícil seguir viviendo y teniendo que recordar que fue víctima de abusos, que a su vez, le provocaron que su vida cambiara por completo y la depresión y anorexia se apoderaran de ella, así que tomó la decisión de interrumpir su tratamiento y empezar a alimentarse menos.

En casa de sus padres, le fue instalada una cama de hospital para comenzar a recibir cuidados paliativos, ya que tanto los doctores como sus padres, decidieron no forzarla a alimentarse como debía ser.

A través de su cuenta de Instagram, Noa escribió un mensaje de despedida en la que relataba que desde hace un par de semanas había dejado de comer y beber y que sus familiares la dejaron ir porque su sufrimiento era inaguantable, así que aprovechó sus últimos días con vida para despedirse de sus familia y amigos.

No me voy a andar con rodeos: voy a estar muerta como mucho en diez días. Tras años de pelea, mi lucha ha terminado. Por fin voy a ser liberada de mi sufrimiento porque es insoportable. En realidad ya hace tiempo que no vivo, sobrevivo, e incluso eso casi no lo hago. Respiro, sí, pero ya no vivo”, escribió en la publicación.