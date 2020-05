Resurge portada de revista en la que Melania Trump se besa con bombero

Estados Unidos.- La edición de febrero de 2002 de la revista New York presentó la recreación del beso de Victoria sobre Japón de 1945 entre un marinero y una enfermera. En la recreación, se puede ver a la aspirante a modelo, Melania Knauss abrazando y besando a un bombero sorprendido de Nueva York.

En ese momento, Melania estaba saliendo con Donald Trump, que era un desarrollador inmobiliario de Nueva York.

En la foto, Melania llevaba una bata blanca hasta los muslos y botas brillantes hasta la rodilla con tacones de aguja. La portada era para los números de San Valentín Singles, dedicada a los bomberos de Nueva York.

Un artículo reciente en Nueva York decía: “Recientemente, el periodista Matt Haber aprendió algo que nosotros en Nueva York habíamos olvidado. La modelo femenina que habíamos contratado era una eslovena bastante joven llamada Melania Knauss, que había estado saliendo con un desarrollador de bienes raíces de Nueva York por varios años, y se casó con él un par de años después de eso. En ese momento, no esperábamos trabajar con la futura Primera Dama de los Estados Unidos. Pero nosotros sí.

Daniel T. Keane, el bombero de la foto, recordó cómo él y Melania recrearon la famosa foto de fin de la Segunda Guerra Mundial.

Hablando con Matt Haber, declaró que tenían que hacer ‘un par de cientos’ de tomas, y Melania le dio un gran beso cada vez.

Keane, ahora jefe de batallón del FDNY, dijo: “La persona que me estaba peinando y maquillando me dijo: '¿Sabes quién es?' Y de nuevo, no conozco ninguna modelo, realmente no estaba en la escena. Y dijeron: ‘Esa es Melania Knauss... esa es la novia de Donald Trump'. Y dije: ‘Oh, está bien’”.

Tres años después, Melania Knauss regresó a la portada de la revista de Nueva York, esta vez como la señora Trump.

Esto llega en un momento en que Melania Trump está bajo fuego por un tweet que publicó después del reciente viaje a la India con el presidente Trump.

Ella escribió: "Gracias @narendramodi por darme la bienvenida y @POTUS a tu hermoso país. ¡Estamos encantados de recibir una cálida bienvenida de su parte y de la gente de la India! ”

Los críticos se apresuraron a comentar, y algunos leyeron:

“Estaba tan encantada que no comió los menús vegetarianos especialmente preparados que fueron preparados con amor para usted. ¡Extraña forma de mostrar tu deleite!

¿Existe tal cosa como un tartamudo @twitter? ¿Cuántas veces desesperada @melaniatrump enviará mismo twett, en intento fallido de diferirse esto (por cierto, ni siquiera falsos 'pensamientos y oraciones' de su re: #coronavirus) ... "

Sin embargo, algunos defendieron a la primera dama, con un comentario: “Te amamos primera dama y presidente Trump. Sus contribuciones en los lazos entre la India y los Estados Unidos siempre serán recordadas”.

Con información de New York Post

