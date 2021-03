'Popeye' se inyectó vaselina en los bíceps y ahora podría perder los brazos

Rusia.- Un luchador apodado ‘Popeye’ está a punto de perder los brazos tras inyectarse vaselina en los bíceps para que se vieran más voluminosos.

Kirill Tereshin tiene tan solo 24 años y debido a la pandemia por Covid-19 no ha podido recibir la cirugía que necesita para poder eliminar lo que se inyectó.

Mediante una entrevista para el medio local East2West News, Kirill detalló que a los 20 años comenzó a inyectarse, sin embargo, comenzó a sentir dolor en los bíceps, por lo que tuvo que ir a urgencias.

Una mujer identificada como Alana Mamaeva, activista contra los abusos de la cirugía estética, persuadió a Tereshin de salvar su vida pasando por el quirófano para que le quitaran los montículos venenosos.

La cirugía más difícil será en mi bíceps ... el nervio responsable de la sensibilidad de los brazos está adentro-... Dios no quiera que le pase algo a este nervio y no puedo mover el brazo. Realmente me preocupa esto, tengo mucho miedo ... Debería haber pensado en esto antes, lo sé. Me culpo a mí mismo, sé que soy culpable”, detalló.