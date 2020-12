Se contagia de Covid-19 en fiesta, publica que se arrepentía y muere al día siguiente

Estados Unidos.- Un hombre diagnosticado con Covid-19 después de asistir a una fiesta lamentó su "estupidez" en una advertencia de Facebook a sus seres queridos, y luego murió un día después.

Thomas Macías, de 51 años, residente de la ciudad de California en Estados Unidos, detalló en sus redes sociales que durante los primeros meses que surgió la pandemia se había cuidado, sin embargo, al paso del tiempo dejó de seguir el protocolo y asistió a una parrillada con amigos cerca de su casa.

Algunos de ustedes lo saben, pero la mayoría no. Me jodí y salí hace un par de semanas y contraje el Covid-19… El lunes me hice la prueba y se confirmó el jueves. Debido a mi estupidez, puse en peligro la salud de mi madre, mis hermanas y mi familia. Ha sido una experiencia muy dolorosa. Esto no es una broma. Si tienes que salir usa un cubrebocas y practica el distanciamiento social. No seas un maldito idiota como yo”, escribió Macías en redes sociales.