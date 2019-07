Se enamora de su secuestrador y agradece a Dios por conocerlo

Colombia.- Estuvo secuestrada durante 47 días y fue durante ese lapso de tiempo cuando una mujer aceptó que estaba enamorada de su captor.

Todo ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando una mujer de nombre Mayerli Santos fue secuestrada por un hombre al que le apodan 'Richard', este pedía un rescate de 5 millones de dólares para poder liberarla, esto en la ciudad colombiana de Bucaramanga.

Fue después de tres días cuando las autoridades pudieron rescatar a la mujer pero increiblemente en el lugar donde la encontraron, también dieron con algunas cartas de amor, mismas que la secuestrada le había dedicado a 'Richard'.



: “Doy gracias a la persona que me cuidó y que era quien me tenía en cautiverio (…) no puedo decir nunca que me maltrataron, jamás puedo decir que fueron violentos".