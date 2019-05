Se fue al 'cielo' con la ilusión de ver Avengers: Endgame

Ciudad de México.- El estreno de la última película de la saga Avengers: Endgame, era uno de los momentos más esperados desde que se anunció que se filmaría otra película y aunque muchos ya la vieron, un joven identificado como Chuy Qv se fue al cielo con la ilusión de ver la película.

A través de las redes sociales, han circulado unas imágenes en donde un grupo de amigos le rindió un homenaje a su amigo quien falleció un día antes de que se estrenara la película.

Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías, te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estas más pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estas físicamente,tus ilusiones se quedan aquí.", se lee en la publicación.