Se hace la muerta tras ser apuñalada por su pareja y sobrevive

España.- Miriam nunca creyó que su pareja fuera a ser violento, pero el día en el que casi la asesinó, se dio cuenta de la realidad. Su pareja la apuñaló en el pecho con un cuchillo, a sólo un milímetro de la aorta.

El me dejó claro en ese momento que yo no iba a salir viva de la casa", relata.

Aunque intentó defenderse, las fuerzas eran pocas. Asegura que intentó dialogar con él por casi cuatro horas, mientras ella se desangraba, informa Antena 3.

Intentó escapar por las escaleras, pero el la detuvo, "me dio dos puñaladas, esperó a que me desangre y después me cortó el cuello".

Y a pesar de todo, la mayor preocupación de ella era su hijo, pues la pareja amenazó que si llegaba en ese momento a la casa, también lo mataría.

Yo era consciente de que iba a morir".

Cuando vi que llegaban las 14:00 horas sabiendo que mi hijo llegaba a las 14:20 le dije: "Mátame ya para que te puedas ir, y ahí fue cuando él me degolló"", narra Miriam.

Cuenta para Antena tres que ella cerró los ojos y se hizo la muerta, su pareja tomó las llaves de la casa, cartera, teléfono y coche para huir.

Pero el agresor la hizo ingerir 19 diazepanes para asegurarse que muriera, después la enrolló en una manta y le dio unas cuantas patadas.

Miriam estaba sorprendida de poder seguir con vida.

Por nada del mundo quería morirme". Ella se arrastró como pudo a la calle para pedir auxilio.

Esto ocurrió el 11 de marzo, y pasó unas cuatro semanas en coma para despertar en medio de una pandemia.

