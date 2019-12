Se les cae mujer de ambulancia y parmédicos no se dan cuenta

Lípetsk, Rusia.- Una mujer que era trasladada a un hospital "salió despedida" de la parte trasera de una ambulancia y directo a una transitada calle, incidente que los paramédicos no notaron sino hasta después de haber continuado su marcha alrededor de 25 kilómetros, indican reportes.

De acuerdo con reportes, autoridades abrieron una investigación criminal por el accidente que la afectada asegura la ha causado problemas para caminar "de por vida".

Galina Dmitriyeva, de 56 años de edad, se salvó de ser atropellada después de que rodó por la transitada calle. Otros conductores se detuvieron y la auxiliaron, mientras que un oficial de tráfico buscó reanimarla.

Galina cayó de la ambulancia cuando era trasladada de un hospital a otro mientras médicos trataban de determinar qué le estaba causando sentirse mareada y sin aliento.

Se reporta que la paramédico había roto las reglas al sentarse junto al conductor, dejando a la paciente sola en la parte trasera de la ambulancia.

Me sentía cada vez más enferma... Le dije a la paramédico mujer que me sentía mal. Ella me gritó: '¿Ahora qué quieres'? Siéntate y guarda silencio'", reportan que dijo Galina a Komsomolskaya Pravda.