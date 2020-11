Se opera para no tener hijos a los 22 años

Argentina.- A través de las redes sociales, se volvió viral el caso de Ailín Cubelo Naval, quien a sus 22 años ha decidido que no quiere tener hijos, por lo que se sometió a una cirugía para ligarse las trompas de Falopio.

Hoy en día sabemos que el famoso "instinto maternal", es solamente un constructo social que busca legitimizar la labor hogareña de las mujeres, pero es algo que realmente no existe, y muchas mujeres jóvenes han roto con esta expectativa social de buscar ser madre.

Ailín pidió en distintas ocasiones a su ginecólogo que llevara a cabo el procedimiento, pero se negó en las dos ocasiones que se le pidió, por lo que la joven acudió a otro médico que accediera hacer la cirugía.

Como a algunas personas el deseo de ser madres les es natural, para mí era natural no serlo. Me ligué las trompas porque no quiero tener hijos, ni ahora, ni nunca”, relató Ailín para el medio Infobae.

La estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, asegura que llegó a contemplar el ser madre durante la primaria, como "muchas mujeres", pero al pasar el tiempo, este plan de vida no se acoplaba con sus metas.

"Después de los 30" o "yo quiero uno solo", eran sus respuestas cuando se le cuestionaba si quería ser madre o cuántos hijos le gustaría tener.

Como no me daba cuenta de que quizás no quería ser madre, me excusaba o alargaba los plazos”, declaró Ailín. Y ella se dio cuenta que nunca preguntaban "¿quieres ser madre?".