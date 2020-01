Secretaría de Salud lanza cartel con familia homoparental; así reacciona la red

México.- A través de sus redes sociales, la Secretaría de Salud de México lanzó un cartel para crear conciencia sobre la moderación necesaria a la hora de comer rosca de reyes, pero lo que más llamó la atención de los internautas fue que el cartel muestra a una familia homoparental.

El cartel fue publicado con motivo del Día de Reyes, invitando a los internautas a moderarse con las porciones de la rosca de reyes que comieran estos días, ya que la obesidad es uno de los mayores problemas de salud pública de México, que afecta a 3 de cada 4 adultos.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

"Si vas a comer Rosca de Reyes, te sugerimos que sea una porción moderada", se lee en el post, acompañado de la imagen.

Si vas a comer #RoscaDeReyes, te sugerimos que sea una porción moderada. pic.twitter.com/KVmRaQBoDB — SALUD México (@SSalud_mx) January 6, 2020

Internautas aplauden inclusión

Lo que más llamó la atención de las redes es que en la imagen se muestran a dos hombres adultos partiendo la rosca con un niño y una niña.

Muchos aplaudieron este cartel como ejemplo de inclusión al mostrar a una familia homoparental.

Aunque no faltaron los que no estuvieron del todo de acuerdo con el mensaje, pues argumentaron que la rosa solo se come una vez al año y por tanto uno puede comer cuanta quiera.