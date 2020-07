‘Ser médico se ha convertido en delito”: Golpean brutalmente a doctores en Michoacán

Una familia de médicos fue atacada por vecinos de la comunidad de Ahuirán, en Paracho de Verduzco, Michoacán.

Los doctores habían atendido a un paciente que murió por coronavirus.

Las víctimas tuvieron que huir del pueblo.

Michoacán, México.- Una familia de doctores tuvieron que huir de la Ahuirán, en Paracho de Verduzco, luego de que fueron brutalmente golpeados por habitantes, quienes los acusaron de supuestamente haber inyectado algo a un paciente para matarlo.

El médico Salvador Jasso compartió en un video que él y sus padres se vieron obligados a abandonar su hogar a causa de la ignorancia de los lugareños, quienes amenazaron con lincharlos y secuestrarlos.

Con el rostro ensangrentado, el doctor señaló que él y su familia fueron golpeados este lunes.

Hoy nos tocó ser testigos de la estupidez y de la ignorancia de nuestra gente, de nuestro querido México. En especial, de las comunidades. Hoy día lunes, salimos huyendo del pueblo de Paracho porque nos golpearon”, dijo.

“Es un delito ser médico”

El doctor señaló además que debido a la ignorancia de la gente, el ser médico se ha convertido en un delito en México, pues no ha sido la única agresión que se ha registrado en contra de los especialistas de salud desde que inició la epidemia por coronavirus.

Nos tocó ver cómo una profesión tan noble, que es el ser médico, se ha convertido en un delito en este pu... país”, dijo.

Los querían secuestrar

Salvador relató que eran cerca de las 6 de la tarde del lunes cuando él y su madre se encontraban limpiando el pasillo de la entrada de su casa; de pronto llegó un grupo de entre 15 y 20 personas y preguntaron por su padre, quien también es médico.

De acuerdo con el especialista, los habitantes llevaban botellas de cerveza en la mano y algunos iban alcoholizados.

Mi papá se encontraba descansando y yo y mi madre estábamos haciendo el aseo del pasillo de la entrada de nuestra casa. Y llegan a preguntarnos si no estaba mi papá, el doctor Jasso que sé que muchos lo conocen, a lo que yo respondo que no, no se encuentra, que llega en unos 40 minutos”, relató.

Pero él y su madre no entendían por qué buscan a su padre y mucho menos con una actitud tan agresiva.

Los hombres y mujeres, algunos encapuchados, trataron de llevarse por la fuerza a Salvador y señalaron que no lo iban a dejar libre hasta que no saliera su padre.

"Como veo que se empiezan a poner agresivos pues cierro la puerta me jalan, me empiezan a golpear. Literalmente, pues me secuestraron, me querían secuestrar. Que hasta que no saliera el doctor Jasso que no me iban a dejar, que yo me tenía que ir con ellos a la comunidad. A todo esto, no entendíamos ni por qué ni nada”, dijo.

Le rompieron la nariz

Los pobladores comenzaron a golpear a Salvador y las imágenes de la brutal golpiza quedaron captadas en video.

El médico señaló que los habitantes le rompieron la nariz y a sus padres también los golpearon, por lo que comenzaron a gritar por ayuda.

En ese momento, agentes de Policía escucharon los gritos y acudieron a auxiliarnos; según el médico, de no haber sido por los oficiales, los hubieran linchado.

Me fracturaron la nariz, golpearon a mi padre, me golpearon a mí. Y realmente yo no entiendo cómo la estu... y la ignorancia de nuestro querido México representa tanta idi…”, señaló.

Los atacaron por muerte de paciente

El especialista señaló que la agresión se derivó debido a que pobladores acusaron a su padre de “haberle inyectado algo a un paciente para que muriera”.

El joven relató que ese día por la mañana le llevaron un paciente a su padre. El enfermo tenía neumonía atípica, por lo que le inyectó dexametasona para desinflamar y lo remitió al hospital.

Sin embargo, el paciente presuntamente fue llevado a su casa y no al hospital, por lo que en el trayecto falleció.

En el transcurso de que esto se lo llevan supuestamente, no se sabe si al seguro, se dice que se lo llevan directamente a su casa, pues él fallece. Y por eso todo el problema es que supuestamente mi padre le inyectó una inyección para que se muriera”, comentó.

Indigna agresión

Tras la brutal golpiza, Salvador compartió su testimonio del ataque y su indignación por lo que pidió a sus amigos compartir el clip para que no vuelva a ocurrir otra agresión debido a la falta de información.

"Lo digo con mucho coraje. ¿Por qué?, porque hoy una noble profesión se convirtió en un delito miren, salimos huyendo de nuestro pueblo. Espero realmente que me den a compartir este video y que la gente sepa lo que pasó. Y que ayudemos a quitar la ignorancia que tiene la gente, porque mi papá se expone, nos expone a nosotros, expone a su familia con tal de ejercer su profesión. Y miren, cómo quedamos”, señaló.

Gobernador condena ataque

Tras la viralización de las imágenes, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles condenó la agresión.

Señaló que no van a tolerar esas agresiones, por lo que estará al pendiente de la Fiscalía estatal para que se investigue el caos y la agresión no quede impune.

Quiero expresar toda mi solidaridad al doctor Jasso y su familia por la cobarde agresión de la que fueron víctimas en Paracho, a manos de un grupo de personas que, llevadas por el virus de la rumorología, golpearon y trataron de privar de la libertad a su hijo Salvador. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 15, 2020

Como gobernador no voy a tolerar esas agresiones, por lo que voy a coadyuvar con la Fiscalía estatal para que se investiguen estos hechos y no se queden sin castigo. — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 15, 2020