Serpientes con gran apetito sexual obligan a cerrar un parque

Estados Unidos.- Un parque se vio obligado a cerrar sus puertas al público debido a que sufrió la invasión de un gran grupo de serpientes que se reunieron en el lugar para aparearse en una orgía gigante.

De acuerdo con la información de CNN, los hechos se registraron en el parque del lago Hollingsworth en Lakeland, Florida en las últimas semanas, cuando las autoridades de Parques y Recreación y la Dirección de Obras Públicas de la ciudad comenzaron a registrar un aumento considerable en el número de reportes de avistamientos de serpientes en el parque.

Se colocaron cintas de precaución en el parque para evitar que los visitantes se acercaran. FOTO: Lakeland Parks and Recreation

Así, tras realizar una investigación, la dependencia confirmó que había una concentración importante de serpientes de agua de Florida, una especie endémica que decidió utilizar el lugar como punto de reunión para reproducirse en su etapa de apareamiento.

Las autoridades de Parques y Recreación decidieron cerrar por lo menos ese sector del parque en lo que termina su periodo de reproducción, después del cual las serpientes deberían separarse y seguir cada una su camino.

Las serpientes de agua de Florida son una especie endémica de la región, y no son venenosas ni agresivas si no se les molesta FOTO: Especial

Además, informaron que las serpientes no son venenosas y que generalmente no atacan a los humanos a no ser que se sientan amenazadas.