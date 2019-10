Si no fumaba el niño su papá le daba latigazos, ya fue detenido

Argentina.- La policía de Santiago del Estero, arrestó a un hombre que obligaba a su hijo de cinco años a fumar un cigarro o de lo contrario lo castigaba dándole de latigazos.

El caso fue descubierto por la Policía cuando realizaban un recorrido por la zona Bº 1º de Mayo, en dicha región argentina, y encontraron a una mujer llorando junto a su hijo.

Al percatarse de la situación los policías se acercaron para ayudarlos, por lo que la madre de 27 años, indicó a los policías que minutos antes se había peleado con su ex pareja, quien no le quería entregar al menor.

Todo comenzó cuando se encontraba en su casa junto con su hermana de 20 años, a quien le había llegado un mensaje del acusado a través de WhatsApp. Al abrir la conversación, vio el mensaje que tenía una foto de su sobrino con un cigarrillo en la boca y la siguiente frase: "Ahora aprendió a fumar”.

De inmediato le mostró la foto a su hermana, madre del pequeño, y esta salió corriendo a buscarlo en la casa del padre. En el lugar la mujer encontró al hijo llorando desconsoladamente, quien le confesó:

“Mamá, él me dijo que si no me pongo el cigarrillo en la boca y fumo me iba a pegar con un rebenque”, indicó.