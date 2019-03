Soldado sorprende a su hijo en su clase de Tae Kwon Do después de un año de no verlo

Estados Unidos.- Luca Cesternino tenía un año sin ver a su padre, el sargento Rob Certernino, pero se esforzaba en sus clases de Tae Kwon Do para demostrar que era un guerrero como él. No esperaba la sorpresa que recibiría esa tarde en su entrenamiento.

Luca, de 9 años, consideraba un héroe a su padre, que llevaba 10 meses de misión en Jordania y Siria. Durante uno de sus entrenamientos de artes marciales, el maestro le vendó los ojos y le dijo que tendría un combate a ciegas.

Lo que Luca no sospechaba es que su oponente no era otro que su padre, el sargento Rob Certernino, que había regresado a casa. En medio del combate, Luca escuchó una voz llamándolo por un apodo que sólo él usaba, por lo que no pudo contener la emoción y se quitó la venda de los ojos, sin poder contener las lágrimas al ver a su papá.

El video de su encuentro se volvió tan viral que incluso el presidente Donald Trump lo compartió en su Twitter y ha recibido miles de visitas.

Rob compartió que para ellos "el ejército es un negocio familiar". Explicó que su familia ha sido militar desde la Primera Guerra Mundial y que sus otros hijos también han estado en distintas instancias militares, como la Guardia Costera, la Armada y su hija en las Fuerzas Aéreas.