‘Son muy valiosos’: Mesera defiende a familia de ataque racista de un empresario

Gennica Cochran, una mesera, enfrentó a un importante CEO que estaba atacando a una familia con comentarios racistas.

La acción de la camarera fue viralizada y aplaudida en redes sociales.

Tras el heroico acto, la joven recibió una propina de miles de dólares por parte de ciudadanos de todo Estados Unidos.

California, Estados Unidos.- Una mesera se volvió viral en redes sociales gracias a que valientemente defendió a una familia que estaba siendo atacada con comentarios racistas por parte de un importante CEO.

De acuerdo con ABC News, Gennica Cochran se encontraba trabajando en el establecimiento Carmel Valley Village cuando ocurrió el episodio que la indignó tanto que no dudó en actuar.

La mesera estaba laborando cuando un hombre quien fue identificado como un importante de CEO de una compañía de tecnología en Sillicon Valley, comenzó a insultar a una familia de origen asiático que se encontraba festejando el cumpleaños de uno de los integrantes.

Lo graban y se enoja

El comportamiento racista y xenófobo del empresario fue grabado por los comensales, quienes luego lo exhibieron en Instagram.

En ese momento, Gennica intervino y le dijo al CEO que repitiera de nuevo lo que acaba de decir, pero el hombre que estaba sentado solo en su mesa se quedó callado y posteriormente levantó el dedo de en medio a la cámara.

Señor, usted debe irse de aquí. Eso no es apropiado”, dijo la mesera

El empresario racista le levantó el dedo a los comensales que lo estaban grabando.

Estas palabras molestaron al hombre, quien al escuchar esto continuó con los insultos.

Trump se los va a jo…”,“Ustedes malditos, necesitan irse”, “Mal… asiáticos de mi…”, gritó a la familia.

Lo corre del restaurante

Posteriormente Gennica le exigió a gritos que se fuera y el empresario se levantó de la mesa, se puso su chaqueta y dijo que se iría.

¡Vete de aquí! Vete. No eres bienvenido aquí”, le dijo la trabajadora.

Al hombre no le quedó nada más que hacer y sacó dinero para pagar su cuenta y lo puso sobre la mesa.

No le hables así a nuestros clientes. Son clientes valiosos. Vete de aquí, tú no eres bienvenido aquí”, continuó gritando la mesera hasta que el empresario se fue.

Lo exhiben en redes

Una de las jóvenes integrantes de la familia que fueron víctimas del ataque publicó el video del momento en el que la mesera salió a su defensa y corrió al cliente racista.

Esta es la cara del hombre que ferozmente nos acosó sin haberlo provocado, sin justificación y de manera desmedida.

Estábamos literalmente cantándole el feliz cumpleaños a mi tía Tita y tomando otos cuando éste supremacista blanco empezó a gritarnos asquerosos comentarios racistas”, escribió Jordan Liz Chan.

Aplauden a la mesera

Sus seguidores hicieron viral el clip y aplaudieron la valiente acción de la camarera, quien fue entrevistada por medios locales y dijo que no se arrepiente de haber echado al hombre, pues hizo lo correcto.

Hice lo que cualquier otro debería o haría en esa situación. No vienes aquí y le dices ese tipo de cosas a la gente. Especialmente la gente se siente tan sensible al salir de la cuarentena. La mayoría de estas personas salen a cenar por primera vez y luego alguien los ataca”, dijo Cochran a ABC News.

Tras esto, internautas iniciaron campañas a través de la página GoFundMe para darle una generosa propina a Gennica y así, lograron juntar más de 60 mil dólares.

La camarera compartió que el dinero lo usará para especializarse como maestra de yoga y está viendo cómo donar una parte a otras personas.

Se disculpa CEO

Luego de que el video se viralizara, el hombre fue reconocido como Michael Lofthouse, según Daily Mail, un empresario de Sillicon Valley.

Lofthouse difundió un comunicado en el cual pidió disculpas a la familia por su actitud, admitió que su comportamiento fue espantoso y que fue un momento en el cual perdió el control.

"Quisiera disculparme profundamente con la familia Chan. Solo puedo imaginar el estrés y dolor que sienten. Me enseñaron a respetar a la gente de todas las razas y me tomaré el tiempo para reflexionar sobre mis acciones y trabajar para entender mejor la desigualdad que tantos de los que me rodean enfrentan cada día”, escribió.