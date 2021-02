Su gata no podía respirar y la multan por salir al veterinario en toque de queda

Mérida, Yucatán.- Una joven de Mérida ha causado conmoción en redes sociales pues agentes de Tránsito la multaron por llevar a su gatita de urgencia al veterinario en toque de queda.

La joven Susana Pérez Bretón compartió su historia al Diario de Yucatán para expresar su inconformidad con el criterio de los agentes de Tránsito en Mérida y la poca empatía que estos tuvieron con su mascota.

El medio informó que la joven es veterinaria y dueña de una gata de 15 años de edad, la cual debido a su edad presenta problemas respiratorios.

Gatita dejó de respirar

Susana usualmente atiende a su propia mascota pero la madrugada del 10 de febrero la gatita tuvo una crisis respiratoria.

Primero trató de ayudarla con un tanque de oxígeno que tiene en su casa, pero al ver que esto no sería suficiente, la veterinaria llamó a su novia para trasladarla a la clínica veterinaria donde labora pues ella no cuenta con auto.

A pesar de que en Mérida hay decreto de toque de queda como medida para acabar con los contagios de COVID-19, Francisco, el novio de Susana, logró pasar dos retenes al explicar a oficiales de Tránsito su situación.

Tránsitos levantan multa porque "no era una emergencia"

En el tercer retén tránsitos le dijeron que no podía estar fuera de su casa a esa hora, el joven les explicó la emergencia e incluso les mostró un video en el cual se veía que la gatita no podía respirar; sin embargo, los oficiales le dijeron que eso no era una excusa y le levantaron una multa por $3943.28.

Un gato que no puede respirar no es una urgencia veterinaria”, le dijeron.

Después de que le levantaron la multa y de que lo retuvieron por varios minutos, los oficiales dejaron ir a Francisco pero cuando llegó a casa de su novia ya era muy tarde, lamentablemente la gatita murió.

La dueña de la gata y su novio expresaron su inconformidad y la noticia se volvió viral en redes sociales.

Internautas han pedido a las autoridades locales tengan más empatía con este tipo de situaciones al señalar no le dieron la suficiente importancia a la vida de un animal.

En México aún falta mucha empatía hacia los animales, vieron el video de la gata agonizando y aún así no se tentaron el corazón”, “Si una gata que no puede respirar no es una urgencia veterinaria, ¿entonces qué lo es? que poca empatía hay en Mérida hacia los animales”, “Las vidas humanas y las de los animales deben valer lo mismo, hay leyes que los protegen ¿por qué esos tránsitos no apoyaron?”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.