Subastan por caridad las pertenencias de Luis Donaldo Colosio

Nuevo León.- Los hijos de Luis Donaldo Colosio y Diana Laura Riojas pusieron a subasta cientos de artículos que pertenecieron a sus fallecidos padres, todo como parte de una campaña de apoyo a una causa contra el cáncer.

La subasta la organizó Mariana Colosio Riojas para conmemorar el 25 aniversario luctuoso de su madre, Diana Laura Riojas, quien murió luego de una larga batalla contra el cáncer el 18 de noviembre de 1994.

A través de la casa de subastas GIMAU en San Pedro Garza García, se ofrecieron artículos personales que le pertenecieron al candidato presidencial y a su mujer, como una caja de puros, un guante y una pelota de beisbol, o los pasaportes del político asesinado.

Pero tal vez la posesión más interesante ofrecida en la subasta haya sido la cartera que Colosio usaba el 23 de marzo de 1994, cuando fue asesinado en Tijuana, misma que contenía credenciales y tarjetas personales que aún resguardaba en su interior.

Dicha cartera, que inicialmente fue ofrecida a 12 mil pesos, terminó por ser vendida al mejor postor por 70 mil pesos

Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del fallecido candidato presidencial y actual diputado local de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, aseguró en entrevista para la revista Proceso que, a pesar de que tanto él como su hermana aportaron los artículos por iniciativa propia, de todos modos le es difícil despedirse de cosas tan personales.

Personalmente lo hago con mucho gusto, aunque también me quise mantener al margen, porque si me pongo a ver los artículos luego me traen sentimientos y no me quiero despegar; pero es el recuerdo y la memoria de mis padres y el gusto de compartir esta partecita de ellos con más gente”, apuntó.