Sufre derrame cerebral por estirar su cuello.

Londres.- Natalie Kunicki, una paramédica australiana que radica en Londres, se encontraba viendo una película junto a sus amigas, después de haber tomado un trago cuando sufrió un derrame cerebral.

De acuerdo con el portal de noticias Televisa, los hechos ocurrieron el pasado 4 de marzo, cuando decidió estirarse y escuchó que su cuello crujió.

Estiré mi cuello y sólo pude escuchar este 'crack,crak,crak'. En eso mi amiga me preguntó '¿Eso que sonó fue tu cuello?' y yo solo me reí, narró Natalie.

Después de intentar pararse, notó que le costaba mucho trabajo moverse, por lo que la joven se dio cuenta que sus piernas no respondían y cayó al suelo.

Cuando intenté caminar hacia el baño, me balanceaba por todas partes, y cuando miré hacia abajo, me di cuenta que no estaba moviendo mi pierna izquierda y luego caí al suelo, señaló la paramédica.