¡Súper afortunada! Mujer supera el cáncer y al instante gana la lotería

Reino Unido.- Lynne Price, de 55 años y madre de tres hijos, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. Pero una prueba en octubre de este año indicó que la enfermedad había desaparecido de su cuerpo.

Unos días después Price y su marido David, de New Tredegar en el sur de Gales, se enteraron de que habían ganado más de un millón de libras (1,3 millones de dólares) en la lotería Euromillones. Fue diez minutos después de que el médico le contara a la mujer que había superado el cáncer de mama.

Acababa de leer la carta en la que me decían que había superado el cáncer, cuando mi marido David llegó a casa y me dijo que habíamos ganado la lotería", explicó Price a través de 'The Telegraph'.