Surge #LadyRosca; mujer compra 300 roscas para revenderlas y la critican

Villahermosa, Tabasco.- ¿Mentalidad de tiburón? En redes sociales bautizaron a la señora Sayra de la Cruz como #LadyRosca debido a que aprovechó la oferta de una tienda de autoservicios y compró 300 roscas de Reyes para revenderlas.

El controversial acontecimiento ocurrió el pasado 7 de enero, cuando la mujer emprendedora acudió a la tienda, un día después de los festejos del Día de Reyes, y compró 300 unidades que se vendían en remate a 99 pesos.

En redes sociales, Sayra de la Cruz aclaró que las roscas las vendió en 150 pesos, y fue una venta que hizo junto a dos mujeres más para obtener una ganancia.

Responde a críticas en redes sociales

La mujer respondió a las críticas y señaló que no cometió ningún delito al comprar las roscas más baratas y revenderlas más caras, sino que solo invirtió su dinero.

No compré con ningún vale ni apoyo del gobierno, en una de las fotos que subiré se verán 3 de las mujeres que junto conmigo se dedican al comercio y que siempre en unión y con Dios delante nos arriesgamos a vender e invertir en lo que nos conviene; pueden llamarme Sayra o #leydirosca la verdad es que me dio mucha risa, (no lo digo en mal plan)”.