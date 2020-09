Surge el 'Chavo metalero' y se vuelve viral en redes sociales

Argentina.- Un hombre argentino se volvió viral en redes sociales después de que se le comparara con 'Chespirito' y recibiera el nombre de el 'Chavo metalero'.

Una foto que circula en redes sociales muestra a un hombre de cabello largo, usando una playera sin mangas de color negro y que se parece físicamente al comediante Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido ‘Chespirito’, lo cual a provocado cientos de memes comparándolos.

Tras volverse viral, el hombre identificado como Phil Claudio González, reaccionó a su propia foto y comentó que nunca pensó que iba a ser conocido de esta manera.

¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh... Me muero de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos tontos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear...", escribió en su cuenta de Facebook.