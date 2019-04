Sus amigos fueron sus "Damas de honor" para cumplir su sueño.

Brasil.- Rebeca, de 24 años, es una de las cuatro mujeres de su carrera de ingeniería informática de 60 alumnos.

Vivió su sueño con sus mejores amigos.

No se sabe, si la profesión le hace no tener amigas, pero para el día más importante de su vida no le hacen falta.

Sus mejores amigos de la carrera, se convirtieron en sus "damas de honor" el día de su boda. Se convirtieron en chicas para cumplir su sueño de las mejores damas.

Les tomaron fotografías que pertenecen a Fernando Duque, y se viralizaron por las divertidas tomas.