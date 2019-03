Te decimos como mandarle un whatsapp a alguien que te ha bloqueado

México.- WhastApp es sin duda el medio de comunicación más utilizado en gran parte del mundo. Y es que son muchos los que prefieren enviar un mensaje de WhatsApp incluso antes de llamar por teléfono.

Sin embargo, cuando tenemos algún problema con alguien, éste nos puede bloquear para no recibir más mensajes de nosotros. De esta forma, con no responder nuestras llamadas, incluso puede bloquear también nuestro número de teléfono, y teniéndonos bloqueados en WhatsApp, se asegurará de no saber nada más de nosotros.

El bloqueo en whatsapp asegura no saber nada de la otra persona.

A continuación, vamos a mostrar un sencillo truco que permite enviar un mensaje de WhatsApp a alguien que te ha bloqueado.

Bloquear a alguien en WhastApp es bastante sencillo, por lo tanto, si alguien nos está molestando con continuos mensajes o contenidos que no son de nuestro gusto, solo tenemos que ir al chat con esa persona, tocar sobre el botón de menú y seleccionar la opción Más > Bloquear.

Si alguien nos bloquea en WhatsApp, entonces no podremos enviarle mensajes, o mejor dicho, se los podremos enviar pero se quedarán como que no les ha recibido mostrando únicamente una palomita de color gris. Esto es uno de los síntomas para saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp.

ENVIAR MENSAJES A ALGUIEN QUE TE HA BLOQUEADO

A partir de ese momento, por mucho que lo intentemos, los mensajes enviados a esa persona que nos ha bloqueado no le llegarán nunca, salvo que en algún momento decida desbloquearnos.

Los mensajes a personas que te han bloqueado les llegarán cuando decidan desbloquearte.

No obstante, aunque WhatsApp tiene esto bien controlado, lo cierto es que hay una manera de poder enviar un mensaje de WhatsApp a alguien que te ha bloqueado, eso sí, vamos a necesitar ayuda de alguien.

De acuerdo al portal ADSLZone.net, para poder enviar un mensaje a través de la aplicación de mensajería a alguien que te ha bloqueado, lo que podemos hacer es pedir a alguien que cree un grupo de WhatsApp desde su teléfono e incluya en dicho grupo a esa persona y a nosotros mismos.

Debemos saber que si alguien nos ha bloqueado, entonces no podremos añadir a ese contacto a un grupo del servicio de mensajería que creemos nosotros mismos, de ahí que tenga que ser otra persona.

Una vez que el contacto que nos ha bloqueado y nosotros mismos estemos en un mismo grupo, entonces ya podremos enviar un mensaje a aquella persona que nos ha bloqueado. Y es que WhatsApp no controla todavía que si un usuario nos ha bloqueado, pueda estar dentro de un grupo donde estamos nosotros.

Esta manera de mandar mensajes puede conseguir una reconciliación.

Es probable que en el momento que le escribamos esa persona se salga del grupo si no quiera saber más de nosotros, pero al menos habremos tenido la oportunidad de enviarle un mensaje y decirle aquello que queríamos. Incluso quién sabe, pero podemos conseguir una reconciliación de esta manera.