Tenía dolor de cabeza y casi le "explota"; sobrevive de milagro 

Canadá.- Los doctores describen como un milagro el hecho de que una joven este con vida luego de que su cerebro estuviera a punto de "explotar".

Según la adolescente, de nombre Chloe Gallagher, había llegado a su casa (en junio de 2010), después de ir a la escuela, hizo algunos deberes y después se puso a ver un programa en el televisor en la habitación de sus padres.

Fue en ese momento que su visión se borró y sintió que su cabeza iba a explotar.

Me levanté para ir al teléfono en la cocina porque no podía ver la pantalla en mi teléfono, pero cuando me levanté de la cama, me caí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía caminar ", contó.