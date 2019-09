¡Ternurita! Perro vende plumones en redes para costear sus medicamentos

Campeche.- Un perro de nombre Scott está causando sensación en redes sociales, por vender plumones de colores para solventar los gastos de sus medicamentos y operaciones.

El can que vive en Campeche, tiene una página de Facebook, creada por sus dueños, donde publica los plumones. Scott tiene displasia en la cadera, lo que provoca que tome medicamentos siempre, para disminuir el dolor de espalda y pueda caminar.

Los plumones tienen un costo de 60 pesos y son vendidos por dos hermanos gemelos, propietarios de Scott, quienes publican fotos de su querida mascota y de los productos que están a la venta.

También hacen envíos a toda la república, mandando notas de agradecimiento por su apoyo al comprar los plumones.

Los padres de los jóvenes de 17 años de edad, eran los encargados de pagar el tratamiento, pero el costo llega a ser muy alto, por lo que buscaron ayuda para pagarlo.

Scott siempre fue parte de la familia, desde que estaba pequeño, pero meses después se percataron de que caminaba ‘chueco’, por lo que lo apodaron como ‘El perro chueco’.

Cuando fue llevado al veterinario, quien lo revisó les comentó que Scott tenía displasia de cadera, de acuerdo a Infobae.

“Es hereditaria y puede llegar a ser tan dolorosa para nosotros que en estado avanzado llega incluso a incapacitarnos. Aunque no existe cura hay tratamientos que permiten aliviarnos el dolor y mejorar nuestra calidad de vida, estos tratamientos pueden ser médicos (no quirúrgicos) o quirúrgicos.”

Parte de mi tratamiento no quirúrgico es mantenerme mensualmente con estos medicamentos y quiero darle las gracias de todo corazón a todos por sus compras. Gracias a cada uno de ustedes mis medicamentos no me faltarán este mes. Que dios y la vida les múltiple tanto cariño que me han dado", escribieron los dueños de ‘el perro chueco’.