Tiene niño su fiesta temática... de Freddie Mercury

Los niños no solamente admiran a superhéroes y este niño no dudó que quería su fiesta de cumpleaños temática... de Freddie Mercury.

El pequeño decidió celebrar su cumpleaños homenajeando al vocalista de la banda británica Queen.

Con un atuendo que imita al del famoso cantante y con el que alcanzó la gloria (un saco amarillo y un pantalón blanco con franjas a los costados), el pequeño cumpleañero se presentó frente a sus invitados y actuó con un teclado “We are the champions”, “Wi will rock you” y “Another one biter the dust”.

Aunque el papel de los regalos que recibe el pequeño Freddie delata que la fiesta se celebró cerca de diciembre, el video se difundió hace apenas algunos díes, y usuaraios de redes sociales ya las viralizan, elogiando la actuación.