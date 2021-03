VIDEO "Tú no tienes por qué estar enseñando las n… (en TikTok)", papá regaña a su hija

México.- Una joven que compartió un video en la aplicación de Tik Tok donde luce de espaldas y haciendo twerking (movimientos de empuje de caderas y glúteos), fue obligada por su padre a ofrecer una disculpa pública ya que eso va en contra de sus valores.

En las imáganes se puede ver a la adolescente parada junto a su padre mientras lee una hoja donde manifesta que el contenido en la red social no la representa.

Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro. Esto lo hago por toda la vergüenza, porque no es la educación que mis padres me enseñaron”, explicó la joven.