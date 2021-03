Mujer se casa con su mejor amiga solo para criar a su hijo adoptivo

Estados Unidos.- Dos mejores amigas han decidido casarse para criar a su hijo adoptivo únicamente.

Según una entrevista para el medio The Sun, Jay Guerico y Krystal rescataron a un menor de la violencia, después de que él le confesara a una de ellas que era maltratado por sus padres.

Al ver la situación, decidieron adoptarlo y comprometerse a estar juntas, Jay y Krystal detallaron que se casaron hace algunos meses y tuvieron una pequeña ceremonia de compromiso en donde asistieron sus familiares y amigos.

Déjame explicarte… Mi mejor amiga y yo, nos casamos, tuvimos una ceremonia de compromiso, como quieras llamarlo. Hicimos esto porque queríamos criar hijos juntas, queríamos vivir nuestras vidas lado a lado”, explicó Jay.

Mujer se casa con su mejor amiga solo para criar a sus hijos. (Foto: Especial).

Mediante la red social TikTok, comparten su día a día y Jay asegura que no se imagina un día sin su mejor amiga, pues ambas se tienen mucha confianza y se aprecia, así mismo, las mujeres explicaron que no tienen relaciones sexuales y no se dan besos en la boca.

Trabajamos juntas, somos socias, tomamos decisiones juntas, actuamos como pareja, pero no tenemos relaciones sexuales” , comentó Jay.

Así mismo, explicó que ambas pueden relacionarse con otras personas, sin embargo, hasta el momento ninguna ha mostrado interés en tener otra relación.

En este momento estamos felices viviendo juntas, compartiendo nuestras finanzas juntas, criando juntas a un niño adoptivo y realmente estamos construyendo una vida", dijo Jay.

