Tiran por accidente 30 mil dólares en carretera

Michigan, Estados Unidos.- Un hombre dejo una caja de cartón con 30 mil dólares en su parachoques y al transitar por una carretera, se cayó accidentalmente, sin embargo los conductores se bajaron de sus vehículos para recoger el dinero esparcido por la ruta.

Los hechos ocurrieron en la carretera Grand Haven, hacia el norte por Beacon Boulevard.

De acuerdo con el portal de noticias ya, las autoridades tuvieron que intervenir para restablecer el orden, ya que los conductores que pasaban por la autopista vieron los billetes en el aire y se detuvieron para recogerlos.

Varios conductores regresaron el dinero que tomaron de la carretera al Departamento de Seguridad Pública de Gran Haven, para entregarlo al dueño.

