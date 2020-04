Toma clases en línea arriba de árbol para tener señal de internet

El Salvador.- Un joven estudiante se volvió viral en redes sociales, pues es aplaudido por su gran valor al subirse a un árbol para poder tener señal de internet y así tomar clases en línea esto durante la cuarentena de coronavirus (Covid-19).

Debido a la pandemia de coronavirus, las clases presenciales o tradicionales tuvieron que cancelarse para evitar más contagios, pero se toman clases de forma online para que los alumnos no pierdan el año, pero alumnos de bajos recursos han batallado para poder tomar las clases pues no tienen dispositivos para hacerlo o bien, no tienen señal.

Tal es el caso de Alex, el cual todos los días tiene que subirse a un árbol para poder tener señal de internet y así tomar sus clases online.

Nunca imagine que un árbol que sembramos hace seis años me diera la oportunidad de seguir estudiando”, comentó Alex para elsalvador.com.

Alex tiene 20 años y vive en el municipio de Atiquizaya, en El Salvador, sin embargo, por la zona en donde vive es complicado el acceso y la señal de internet solo se consigue en las copas de los árboles.

Así es como me toca recibir mis clases en línea. Es el único lugar donde puedo encontrar un poco de señal”, informó.

Así mismo, Alex dijo que desearía estar en el sofá o incluso en una silla para poder tomar las clases tranquilamente, pero debido a la situación tiene que subirse a un árbol para comenzar una jornada de varias horas, lo cual le ocasiona molestias en las piernas o dolor de espalda.

Cabe destacar que el joven hace todo este esfuerzo para devolverle todo lo que ha hecho su padre por él, pues este es quien lo ayuda a seguir adelante.

Todo lo que hago es porque valoro el esfuerzo que mi padre hace para que yo salga adelante”, finalizó Alex.

Con información de elsalvador.com.

FRG