Tortuga vive deforme por crecer con una liga en su caparazón

Tailandia.- Víctima del creciente caso de contaminación en el mundo, una pequeña tortuga fue encontrada con su cuerpo deformado debido a que creció con una banda elástica a su alrededor de su caparazón, misma que le ocasionó que su cuerpo terminara con forma de reloj de arena.

Fueron los encargados de la limpieza quienes encontraron al animal la semana pasada en las cercanías de un drenaje, en la provincia costera de Chonburi. Luego de encontrarla la despojaron de la banda para posteriormente liberarla en la naturaleza.

La pobre tortuga debe haber estado sufriendo desde que era pequeña. Si no la hubiéramos hallado, no sé qué hubiese ocurrido. No habría habido nadie para quitarle la banda elástica”, comentó el trabajador que la encontró.