Tras una cerveza, cliente deja propina de más de 60 mil pesos

Estados Unidos.- Antes de que se cerrara un bar-restaurante, un cliente misterioso sorprendió al dueño del establecimiento y a los trabajadores al dejar una generosa propina de $ 3,000 dólares (más de 60 mil pesos mexicanos).

Así que, justo antes de que cerráramos hoy en Nighttown, un cliente entró y pidió una cerveza, pidió el cheque y me entregó el recibo de su tarjeta de crédito, me deseó lo mejor mientras nos sentamos en nuestro cierre voluntario y me dijo que compartiera la propina entre los camareros de los cuales había cuatro”, explicó.

propietario deen Cleveland, Ohio, Estados Unidos, decidió compartir la increíble historia enagradeciendo la amabilidad de aquel cliente.

Ring comentó que no se dio cuenta de la cantidad al principio y que tuvo que consultar con el hombre después de que dejó el bar.

Cuando salió, miré la propina y me di cuenta de que dejaba una enorme propina de $ 3000 en una sola compra de cerveza. Corrí detrás de él y dijo que no hay duda de que lo veremos cuando vuelva a abrir. Increíble pero simbólico del tipo de gente de calidad que hemos conocido en Nighttown todos estos años. Podría publicar su nombre, pero no lo haré porque creo que él no querría eso, pero todos mis camareros y yo mismo y humildemente agradecido por esto increíblemente amable y gran gesto", escribió.