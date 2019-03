Trata de escaparse con amante y arrastra con el auto a su esposa embarazada

Un testigo grabó el zafarrancho que se armó luego de que una mujer embarazada descubrió que su esposo tiene una amante, y los captó juntos en la calle, dentro de un auto.

No se sabe en qué lugar fue, pero además del hombre con el celular, otros jóvenes gritan en español preocupados y muy molestos por lo que hizo el hombre al volante.

La mujer tratando de sacar a la amante del auto y obtener una explicación.

La mujer embarazada se abalanzó contra la amante y al parecer la estaba tratando de retener con sus manos para sacarla del auto, pero el esposo arrancó y arrastró a la esposa sin importarle su estado.

Los testigos entraron en el auto y otros se fueron a golpes contra el hombre, le gritaron y llamaron a la Policía, además de que le dieron una golpiza al infiel.

Graban a #embarazada descubriendo la infidelidad de su esposo en plena calle ������ pic.twitter.com/4mbrChQ2E6 — AnonymusSinCensura (@anonymus_sin) 4 de marzo de 2019

No se supo el desenlace pero se ha viralizado en Twitter el video que tiene indignados a muchos y que tiene comentarios como "Me da tristeza, este no merece ser el padre de ese bebé".