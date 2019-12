Una pareja devuelve a mellizos adoptivos al enterarse que estaban esperando un bebé

Inglaterra.- Ali Sanders y su esposo Michael tomaron una polémica decisión. Decidieron devolver a los mellizos que había adoptado tras enterarse que estaban esperando un hijo.

Según publica 'El Caso', hace unas semanas recibieron la llamada en la que les comunicaban que habían superado las pruebas y eran aptos para convertirse en padres adoptivos de dos mellizos de ocho meses de edad.

Según explica la madre cuando llegaron los bebés a casa, no pudo establecer una conexión con los bebés. "Lo peor fue que Michael inmediatamente se unió a los bebés", explica Ali Sanders.



Su marido detectó que tenía un comportamiento extraño y la acompañó a médico. Tras un análisis de orina descubrieron que Ali estaba embarazada.

Tras esto, la madre no dudó en llamar al centro de adopción para cancelar el proceso.

No había expresado ningún sentimiento hasta ese momento, pero cuando me los quitaron de los brazos, algo dentro de mí se rompió y no creo que vuelva a arreglarse nunca", admitió.