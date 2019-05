Una pasajera se graba chupando el retrete del baño de un avión

Grimiestt, una mujer que ha conseguido fama, gracias a un video que subió en Twuitter, chupando el inodoro de un avión.

El video dura 12 segundos, y ha sido visto por más de seis millones de usuarios.

De acuerdo con el portal de noticias El Confidencial, la mujer se define a sí misma en su perfil de Twuitter como 'trabajadora del sexo'.

Los 27.000 seguidores de Grimiestt estan acostumbrados a que suba videos con escenas relacionadas con el sexo, pero no con chupar el sanitario de un avión, en pleno vuelo.

Los seguidores de Grimiestt, muy confundidos, comenzaron a insultarla.

I’ve licked a lotta toilets in my day but this was the first that made my tongue go numb��✈️�������������� pic.twitter.com/4jMLEle2IL