Universitaria sufre brutal ataque sexual y cuenta su historia desde hospital

Michoacán.- Denisse es una joven universitaria que compartió en sus redes sociales el relato del terrible ataque que sufrió este fin de semana, para instar a otras mujeres que tengan cuidado al andar en la calle.

A través de su cuenta de Facebook, la joven compartió que el pasado viernes fue atacada por 3 personas que no sólo le robaron sus pertenencias, si no que también la atacaron sexualmente.

"CHICAS tengan cuidado. No salgan solas aunque sea de día porque ya no se sabe. Fui víctima de manoseo, me rompieron mi blusa, (me) golpearon con un piedra y en varias ocasiones (me) golpearon en el estómago y vientre (entre) insultos solo porque corrí, si no ya me llevaban con ellos. Y ahorita no estaría contándola. Por favor niñas, cuídense mucho", compartió junto con las fotografías de las heridas que sufrió al ser navajeada.

De acuerdo con medios locales, Denisse estaba a punto de graduarse de la universidad este fin de semana, sin embargo tuvo que pasar estos días en el hospital luego del asalto que sufrió.

México: país peligroso para las mujeres

Desde 2016, en Michoacán se implementó la Alerta de Género en 14 municipios; sin embargo, esto no ha evitado que este tipo de ataques se sigan registrando.

Caso similar ocurre en Veracruz, donde se implementó la Alerta de Género en 20 municipios, 9 de los cuales registran las tasas más altas de feminicidios en México.

