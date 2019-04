Usuarios atacan cuentas falsas de Emma Coronel

Ciudad de México.- Seguidores de Emma Coronel encontraron cuentas falsas, y al darse cuenta que alguien más las manejaba, comenzaron a atacar en comentarios de fotografías.

Con información del portal de noticias La Verdad, recientemente se hizo viral la cuenta en redes sociales de Emma, al conocer una fotografía en la cuenta del cumpleaños de las hijas gemelas de Guzmán Loera con una fiesta temática de Barbie.

Los seguidores de las cuentas falsas de Emma Coronel se han dado cuenta que estas no son oficiales.

Dadas las circunstancias, quiero aclarar que no tengo redes sociales, en lo personal no estoy interesada en exponer mi vida ante miles de personas que no conozco, se lee en el texto entregado por los abogados del Chapo Guzmán.