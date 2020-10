VIDEO ...ches huercos, exhiben a maestra quejándose de sus alumnos

Saltillo, Coahuila.- Una maestra de Saltillo fue exhibida por sus alumnos luego de que los llamara "pinches huercos".

Y es que a la profesora, según Reporte Índigo, de la secundaria profesor Federico Berrueta Ramón, se le olvidó apagar la cámara y el micrófono para atender una llamada en la que se expresó mal de sus alumnos.

En la llamada, la maestra criticó el nivel de aprovechamiento de su alumnado, diciendo que obtuvieron calificaciones de entre 3 y 1 mientras que solamente 9 de ellos aprobaron la materia.

Nombre, pinches huercos, no me entregan nada, ni madres, y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando hechos un desmadre", dice en la llamada.