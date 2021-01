VIDEO Creyó que tenía gripe y resultó ser Covid; reconoce que no usó el cubrebocas

Estados Unidos.- Un hombre llamado Chuck Stacey se dijo arrepentido de no usar el cubrebocas desde que inicio la pandemia, esto luego de dar positivo a coronavirus (Covid-19). Ahora, recostado en la cama de un hospital pide a los ciudadanos no cometer el mismo error y seguir las indicaciones sanitarias para no contraer el virus.

Creyó que era gripe pero resultó ser Covid-19

En un video publicado en redes sociales, Chuck Stacey se muestra llorando y reconoce haberse equivocado al tomar a la ligera las advertencias de las autoridades de Salud.

En la grabación, el hombre también explicó que cuando comenzó la pandemia, comparó el virus con una gripe grave y por eso no tomó muchas precauciones para protegerse. Al final, en diciembre del año pasado, resultó positivo a coronavirus (Covid-19).

“No usé una mascarilla, debería haberlo hecho. No lo hice. Creía que esto era solo una gripe, que todo iba a desaparecer, que era algo político. No pensé que una máscara me ayudaría”, indicó.

Era escéptico y reconoce que se equivocó

No obstante, Chuck Stacey cuenta que usar cubrebocas no es suficiente para no contagiarse de coronavirus (Covid-19), sino que el distanciamiento social es importante, así como la limpieza de manos.

“Yo era un idiota. Simplemente se politizó, nunca debió haber sido politizado. Así que seguiré intentando mejorar, intentaré llegar a casa y cuando pueda hablar más de unos segundos, tendré mucho que decir”, concluyó.

I made mistakes. I was wrong. It’s my fault. The level of hate is amazing. pic.twitter.com/JMgPCWGzmE — 30A Nerds (@30ANerds) January 4, 2021

AGM.