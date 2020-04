VIDEO Empresario llora al anunciar a empleados que cerrará por crisis de coronavirus

Sonora.- Un empresario mexicano rompió en llanto al anunciar a sus empleados que lamentablemente cerrará su negocio por las bajas ventas que han tenido derivado de la contingencia por el coronavirus y la falta de apoyo del Gobierno.

El comerciante identificado como Ramón Sesma compartió un video en su cuenta de Facebook, en el cual señaló a sus trabajadores que esta semana será la última que les pagará.

El comerciante explicó que lamentablemente no solo su sueño y su esfuerzo de 30 años se ha derrumbado, sino también los deja a la deriva a ellos.

En el video, Ramón expresó que él no nació en una familia adinerada, sino que su padre lo sacó adelante con el sueldo de un policía y que él trabajó duro para crear su propia empresa.

Soy empresario, no nací rico ni millonario. Mi padre nació en Caborca y vivió del sueldo de un Policía y a los 14 años se vino a Hermosillo con un par de zapatos agujereados. Él siempre me inculcó la humildad, empecé a trabajar a los 7 años, de paletero y repartidor de periódicos”, dijo.

Compartió que en sus empresas emplea a cerca de 80 personas directamente, pero que para poder sacar a flote sus negocios, tiene sus propiedades hipotecadas.

Sesma además criticó la falta de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a los comerciantes.

El comerciante dijo no poder continuar pagando las nóminas, pues tienen solo el 0.5% de ingresos mensuales en comparación a las percepciones que tenían antes de la pandemia. Sesga compartió que con el poco dinero que le queda tiene que decidir entre pagar impuestos o los salarios.

Tengo que preguntarles, qué hago porque ya no me puedo seguir desangrando, yo les he estado pagando semanalmente. Tengo que pagar la energía eléctrica. ¿Qué quieren que haga con el último dinero que me queda, se lo pago al Gobierno de impuestos y Seguro Social o se los doy a ustedes?”.