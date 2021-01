VIDEO "Estoy harto de dibujar", niño se queja con abuelita por 7 tareas

Colombia.- Las clases en línea y la saturación de tareas sacaron de sus casillas a un niño que con toda honestidad expresó su sentir a su abuelita, Rosa. El espontáneo momento fue captado en un video que circula en redes sociales.

La discusión con su abuela

Como si se tratara de un adulto, el menor expuso sus argumentos para deslindarse de los deberes escolares. Lo que generó un poco de humor por las expresiones que refleja en su rostro.

"No quieres estudiar. Mira, solo son siete tareas", se escuchar decir a la señora en la grabación.

A lo que el pequeño responde, "¡Hay 7 tareas, no jodas, Rosa! No, no, no, no. Eso es mucho, abuelita, cuando cumpla siete, ¡uh, carajo!".