VIDEO: Feminista explica a sus hijas que la ‘virginidad’ no existe

Estados Unidos.- Una madre fue aplaudida en redes sociales tras abordar abiertamente el tema de la virginidad con sus cinco hijas.

Tras una pregunta por la usuaria de TikTok, Nevada Shareef, en la que pedía a las madres contaran una forma en que criaron a tus hijos que la gente piensa que es extraña.

Mediante un video Cayce LaCorte, respondió a la pregunta de Naveda y relató que les enseña a sus hijas que no existe la virginidad.

No existe la virginidad… Voy a recibir mucha mierd… por esto, pero ¿qué vas a hacer?. Estoy criando a mis cinco hijas para que crean que la virginidad no existe. Es un concepto patriarcal que se usa para controlar a las mujeres y no tiene otro propósito que hacer que las mujeres se sientan mal con nosotros mismos.