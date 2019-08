VIDEO Hija le da sorpresa a su papá por haberla sacado adelante trabajando como payaso y despachador

Tamaulipas.- Raymundín, el payasito más popular de Ciudad Victoria, fue sorprendido por su hija Consuelo Elizabeth, fue a festejar con su graduación de licenciada a la gasolinera donde él labora como despachador.

Raymundo Saldaña Casso, conocido como “Raymundín Cara de Calcetín” subió un video y fotografías de tan emotivo momento a su página de Facebook para compartir su felicidad con sus seguidores y mostrar lo orgulloso que se siente de su hija.

En el video se observa a Consuelo Elizabeth vestida con toga y birrete llegando hasta la gasolinera donde trabaja su papá, y dándole un abrazo.

Mi hija se graduó y no pude estar en su ceremonia debido al trabajo, y esto pasó.

Se me hizo un nudo en la garganta, carnal, me sentí muy orgulloso por el esfuerzo que hizo mi niña, y todos como familia que somos; valió la pena, una meta más en su vida”.