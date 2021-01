VIDEO #LadyMeVale Le piden a mujer usar cubrebocas en el camión y se niega

Metepec, Estado de México.- En redes sociales usuarios difundieron el video de una mujer que fue apodada "Lady me vale" por negarse a usar cubrebocas en un camión del transporte público de Metepec.

En el clip se ve a una mujer vestida con una sudadera amarilla que no llevaba puesto el cubrebocas sentada en el camión, segundos depsués se escucha a una mujer identificarse como trabajadora de un hospital y pedirle que usara la mascarilla.

La mujer señaló que las situaciones que se viven en los hospitales son derivados de la imprudencia de personas que como ella no usan cubrebocas.

No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora", dijo la trabajadora del sector salud.

Pero lejos de hacerle caso y prevenir a los demás pasajeros de un contagio, la pasajera se molestó y comenzó a decir que no le importaba, lo que le valió su apodo en redes sociales.

Me vale, me vale, me vale", respondió la mujer, además que dijo groserías en contra de la empleada.