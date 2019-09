VIDEO Le arrebata el bolso a una mujer y vecinos lo someten

Toluca.- Un grupo de vecinos de la colonia Parque Sierra Morelos perteneciente a la delegación San Mateo Oxtotitlán, en Toluca sometió a un ladrón que le arrebató su bolsa a una señora.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver el momento en que un joven de entre 25 a 30 años de edad, está siendo sometido en el suelo, boca abajo por los vecinos que lo atraparon después de cometer su delito.

Ya no me voy a pelar, no me asfixien… Viejo déjame levantar la cara tantito”, alega el presunto ladrón.