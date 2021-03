Puebla.- Un profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue exhibido en video en las redes sociales cuando insultó a sus alumnas al llamarlas “huevonas” por faltar a clase al unirse al paro Un Día Sin Nosotras este 9 de marzo (9M).

A través de Twitter se difundió el video del momento en que el maestro de la Facultad de Medicina hizo el comentario en contra de las acciones que tomaron sus estudiantes como manifestación para exigir un alto a la violencia de género.

En el video se pueden ver a 5 alumnos y al profesor conectados y segundos después el maestro preguntó si alguien sabía dónde estaba el resto de la clase y fue entonces que uno de los jóvenes dijo que sus compañeras no se conectarían.

¿Los demás por qué no se conectaron?, ¿no saben?, ¿cuántos somos?”, preguntó el maestro.

“Nuestras compañeras hoy decidieron no entrar a clase como método de protesta por el Día Internacional de la Mujer”, dijo uno de los alumnos.

El doctor que enseña a los estudiantes de Medicina en la BUAP se molestó por la falta de sus alumnas y las insultó, además opinó que la mejor forma de defender sus derechos era trabajando y no siendo unas “huevonas”.

"No me estén jodi… las pelotas con eso, la forma de defender a la mujer es trabajando. No jod… con eso. No me jo… las pelotas. La forma de defender a una mujer es integrada como está, polivalente, ching…, empoderada, siendo la más fregona del mundo, no siendo huevones. La mujer se empodera sola con su trabajo, con su inteligencia. La mujer es polivalente y eso es lo más fregón del mundo, la mujer es lo fregón del mundo y no con hueva. Perdónenme, o sea ¿cómo el Día de la Mujer no se van a conectar?

Pero me los voy a enchipotlar. Qué bueno que me dijiste, me los estoy saboreando”, señaló.

Indignan comentarios de maestro de la BUAP

El video donde el maestro hizo los comentarios contra sus estudiantes fue viralizado en redes sociales y causó molestia entre grupos feministas e internautas.

Colectivos feministas señalaron que el maestro tenía razón al decir que la mujer se empoderaba sola con su trabajo, pero que le hacía falta entender el contexto del por qué habían decidido faltar a clase.

Detallaron que el objetivo del paro Un Día Sin Nosotras del 9M no era empoderar a la mujer, sino defender su derecho a una vida libre de violencia en su contra y visibilizar la ausencia de las víctimas de feminicidio.

“No es que querramos empoderarnos, se trata de sororidad y visibilizar un enorme problema que existe en México: los feminicidios”, “Nos faltan miles de mujeres que fueron asesinadas solo por ser mujeres y parece que nadie se da cuenta pero qué pasa si un día nos asesinan a todas”, “Si nos tocan a una, nos tocan a todas, si matan a una, luchamos todas”, destacaron activistas feministas en comentarios de Facebook.

Acusan a maestro de la BUAP de machista

La cuenta @p1nk_glitter difundió además la fotografía de un comentario publicada en Facebook por una alumna del profesor, la cual señaló que en varias ocasiones el doctor ha hecho comentarios machistas, los cuales dijo las incomodan.

Se cree el ‘chistoso’, es incómodo para nosotras, pedimos a coordinación que hablaran con él y no hicieron nada. Que sea buen profesor o mal profesor no tiene nada que ver con que haga comentarios desagradables”, acusó una estudiante.

Estudiantes denunciaron que el profesor de la Facultad de Medicina en la BUAP hace comentarios machistas constantemente. Foto: cortesía.

De acuerdo con El Universal, hasta el momento la BUAP no se ha pronunciado al respecto.